В Казахстане может подорожать мясо

Из-за карантина несколько месяцев простаивает и самый крупный «живой» базар в Туркестанской области – в селе Карабулак, сообщает zakon.kz.

Фермеры даже не могут забрать животных из торговой точки. Люди вынуждены содержать их на месте и снова нести убытки, передает Astana TV.

Торговцы ежедневно собираются у рынка, надеясь, что базар возобновит работу. Многие остались без заработка.

У нас кредиты есть. Еле платим. Мы только этим и занимаемся – торгуем скотом. Так семью и кормим. Больше работы тут нет. Нет ни фабрик, ни заводов, чтобы там поработать, — рассказывает житель села Карабулак Туркестанской области Бахадыр Мамасалиев.

Рынок один из самых крупных в Казахстане, вмещает до 7 тысяч крупного и мелкого рогатого скота. Лошадей, коров, овец на продажу сюда везут со всей страны.

Забрать животных тоже не разрешают. Приходится содержать их тут. На корм ежедневно уходит 25 тысяч тенге.

Эта ситуация отразится на цене мяса. Все подорожает. Потому что мы не можем тут купить скот по низким ценам. Это основной рынок, и он закрыт, — говорит предприниматель из Тараза Ержан Тогысбек.

Больше полугода доходы не получает и администрация скотного рынка. По словам директора скотного рынка Откира Хасанова, другие рынки по региону функционируют. Они писали обращение и в акимат Сайрамского района, и в СЭС. Просили, чтобы они нам разрешили работать со строгим соблюдением санитарных норм. Но получили отказ. Причину им не объяснили.

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