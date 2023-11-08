В Казахстане может появиться новая ипотека «9-20-25»

Новая ипотека «9-20-25» может появиться в РК. О том, что проект этой программы находится в разработке, сообщил Отбасы банк. сообщает krisha.kz

Возможные условия

9 % — ставка вознаграждения банка;

20 % — размер первоначального взноса;

25 — срок ипотеки.

— Программа «9-20-25» — это возможный вариант жилищной программы. Данный проект находится в разработке. Аналитики банка делают расчёты, анализируют условия. Если проект будет утверждён, Отбасы банк проинформирует казахстанцев дополнительно и предоставит более подробную информацию, сообщили в банке.

Пока нет других подробностей, сложно что-то комментировать, но в любом случае 9 % годовых — это будет наименьшая ставка среди казахстанских рыночных ипотек. Доступнее только «7-20-25», но с этого года оформить кредит по ней стало сложно.

В то же время, возможно, что «9-20-25» будет рассчитана на определённые категории граждан, поэтому неизвестно, станет ли она общедоступной.

Также важны условия кредитования. Например недавно Отбасы банк объявил об изменении условий кредитования по промежуточным займам: с 15 февраля 2024 года при зачислении на депозит 50 % от стоимости жилья ипотеку можно будет оформить минимум через полгода.

Будем ждать подробностей. Krisha.kz продолжит следить за развитием событий.

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