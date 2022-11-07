В Казахстане может появиться новый вид налога

По информации ведомства, данный вопрос будет рассмотрен в 2023 году*.

В Казахстане рассмотрят возможность ввода углеродного налога. В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов озвучили LS подробности.

При этом налогообложение должно коснуться установок, выбросы которых не регулируются в рамках национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ).

«Четкие инструменты ценообразования на углерод, такие как СТВ и налог на выбросы, стимулируют сектора двигаться к декарбонизации за счет внедрения низкоуглеродных технологий. СТВ дает определенность выбросов для промышленности, налоги – ценовую определенность, необходимую предприятиям для изменения практики. Таким образом, данные ценовые сигналы могут поддержать трансформацию энергетического сектора Казахстана и зеленый переход», – объяснили в Минэкологии.

В ведомстве уточнили, что после анализа уже будут доступны целесообразность, сроки ввода, ставки и условия.

Ранее во Всемирном банке спрогнозировали, что уровень бедности в Казахстане может вырасти на 3%, если страна откажется от перехода к зеленой экономике.

Ежегодные потери экспортных доходов Казахстана в результате внедрения углеродного налога в Евросоюзе могут составлять свыше $250 млн, причем в наиболее опасном положении находится производство железа и стали. В случае дальнейшего расширения сферы действия данного налога с охватом нефти эти потери могут вырасти до $1,5 трлн.

*В рамках проекта по достижению углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года.

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