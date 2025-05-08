АО «Пассажирские перевозки» запускает 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, передает Rail-news.kz.
Как сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», решение принято для удовлетворения высокого спроса пассажиров в сезон отпусков. В расписание включены новые поезда, а также увеличена частота курсирования на ряде направлений.
С июня по сентябрь 2025 года будут курсировать: три состава «Тальго», пять стандартных поездов, а также к трем поездам будут добавлены прицепные вагоны:
Поезд №253/254 «Астана — Достык» (Тальго) будет курсировать два раза в неделю;
Поезд №207/208 «Алматы — Жаланашколь» (Тальго) будет курсировать по датам;
Поезд №211/212 «Алматы — Достык» (Тальго) будет курсировать через день;
Поезд №221/222 «Алматы — Достык» будет курсировать три раза в неделю;
Поезд №457/458 «Семей — Достык» будет курсировать через день;
Поезд №459/460 «Оскемен — Достык» будет курсировать через день;
Прицепные вагоны «Алматы — Достык» будут курсировать через день;
Прицепные вагоны «Кызылорда — Достык» будут курсировать через день;
Прицепные вагоны «Павлодар — Достык» будут курсировать через день;
Поезд №201/202 «Астана — Алматы» будет курсировать ежедневно;
Поезд №203/204 «Астана — Шымкент» будет курсировать ежедневно.
Данное решение позволит дополнительно перевезти более 270 тысяч пассажиров.
Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
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