В Казахстане приостановлен воинский призыв

В Казахстане из-за введения режима ЧП приостановили весенний призыв в Вооружённые силы и увольнение из них, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Приостановлено увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года. Аналогично приостановлен призыв молодого пополнения», – сказал министр.

В Министерстве обороны пояснили, что сейчас это касается служащих пограничных войск.

«Сейчас именно период, когда укомплектовывают пограничную службу, у них идёт призыв и увольнение до 15 апреля. Если ограничения не снимут, они на местах дальше продолжат службу. Время ещё есть,» – добавили в пресс-службе ведомства.

Весенний призыв начался 6 марта.

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