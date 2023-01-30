В Казахстане на воинские сборы призовут 1,5 тысячи человек

Министерство обороны подготовило приказ «О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году, сообщает zakon.kz.

Так, в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» планируется призвать 1 500 военнообязанных на воинские сборы в 2023 году.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца призовут 345 офицеров запаса. Они будут проходить воинскую службу на должностях офицерского состава.

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