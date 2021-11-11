В Казахстане наблюдается рост зарплат — Нацбанк

В Казахстане наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд. Сотрудники увольняются в поисках более комфортных условий труда и высокой заработной платы.

Об этом рассказал на заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По данным Бюро национальной статистики, в сентябре уровень безработицы составил 4,9%, среднемесячная зарплата – 257 030 тенге (в августе – 256 455 тенге).

«На фоне роста зарплат индекс себестоимости услуг продолжает расти с июля 2020 года с 49 до 67. Восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%) создают дополнительное давление на инфляцию», – сказал он.

Также он добавил, что инфляция в октябре составила 0,7%, а годовой уровень сложился в 8,9%. Рост инфляции прекратился впервые за последние 6 месяцев на фоне замедления продовольственных цен с 11,5% до 11,3%. При этом непродовольственная инфляция продолжила ускоряться с 7,5% до 7,8%, инфляция платных услуг – с 6,8% до 6,9%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.