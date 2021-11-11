В Казахстане наблюдается рост зарплат — Нацбанк

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В Казахстане наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд. Сотрудники увольняются в поисках более комфортных условий труда и высокой заработной платы.
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Об этом рассказал на заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев.
По данным Бюро национальной статистики, в сентябре уровень безработицы составил 4,9%, среднемесячная зарплата – 257 030 тенге (в августе – 256 455 тенге).
«На фоне роста зарплат индекс себестоимости услуг продолжает расти с июля 2020 года с 49 до 67. Восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%) создают дополнительное давление на инфляцию», – сказал он.
Также он добавил, что инфляция в октябре составила 0,7%, а годовой уровень сложился в 8,9%. Рост инфляции прекратился впервые за последние 6 месяцев на фоне замедления продовольственных цен с 11,5% до 11,3%. При этом непродовольственная инфляция продолжила ускоряться с 7,5% до 7,8%, инфляция платных услуг – с 6,8% до 6,9%.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области