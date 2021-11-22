В Казахстане началась кампания по ревакцинации населения от коронавируса

С 22 ноября в Казахстане стартует кампания по ревакцинации населения от коронавируса. Проходить она будет в два этапа, передает «Хабар 24».

До нового года третью дозу антиковидного препарата смогут получить: медработники, педагоги, специалисты медико-социальных и закрытых детских учреждений, а также сотрудники силовых структур.

Допустят к ревакцинации в этом году людей старше 60 лет и тех, у кого будет отрицательный результат теста на антитела.

По данным Минздрава, на первом этапе бустером планируют охватить почти миллион казахстанцев. На втором — больше шести миллионов человек.

4 ноября президент Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к ревакцинации населения в Казахстане против COVID-19. Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова в понедельник, 15 ноября, подписала постановление о старте ревакцинации населения против коронавирусной инфекции.

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