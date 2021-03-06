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В Казахстане началась регистрация на мартовское ЕНТ, которое пройдёт в электронном формате

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Мартовское Единое национальное тестирование для поступления на платное отделение вузов начнётся 10 марта и пройдёт в электронном формате, сообщили в Министерстве образования и науки. 

ЕНТ можно пройти в течение месяца – с 10 марта по 10 апреля.

Зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке.

Как сообщили в МОН, количество предметов остаётся прежним – три обязательных и два профильных. На тестирование отводится 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов, которые могут набрать участники ЕНТ – 140.

«Тестирование в электронном формате пройдёт по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера». Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности – Face ID», – сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

 

Отмечается, что при проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.

В конце января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что ЕНТ полностью перейдёт в электронный формат в 2021 году.

 

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