По итогам ноября 2025 года объем депозитов, размещенных в Республике Казахстан, составил 44,46 трлн тенге. За месяц показатель сократился на 221,9 млрд тенге по сравнению с октябрем, сообщает kz.kursiv.media

Как следует из данных Национального банка, снижение зафиксировано впервые за последние 10 месяцев.

Динамика за год и более длительный период

Предыдущее сокращение объема депозитов наблюдалось в январе 2025 года — тогда показатель снизился сразу на 882,7 млрд тенге. После этого на протяжении нескольких месяцев объем депозитов стабильно увеличивался.

Если рассматривать более длительную статистику, с 1997 года, когда Нацбанк начал вести учет данного показателя, среднегодовой рост депозитов в РК составляет 27,8%. При этом годовое снижение фиксировалось лишь дважды — в 1998 и 2017 годах.

Депозиты в национальной и иностранной валюте

В ноябре объем депозитов в национальной валюте уменьшился на 54,8 млрд тенге и составил 35,14 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте также продемонстрировали заметное сокращение — на 167,1 млрд тенге, до 9,32 трлн тенге.

Средства юридических и физических лиц

Объем депозитов юридических лиц, вне зависимости от валюты, по итогам месяца составил 19,8 трлн тенге, сократившись на 78,8 млрд тенге. Среди физических лиц также отмечено снижение: объем их депозитов уменьшился на 143,1 млрд тенге и составил 24,64 трлн тенге.

