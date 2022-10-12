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В Казахстане начали снижаться цены на аренду квартир

realty.rbc.ru

За последнюю неделю, с 5 по 12 октября, в семи городах страны стоимость аренды в среднем снизилась на 10%.

В некоторых городах Казахстана начали падать цены аренду квартир, сообщает Krisha.kz. При этом в пяти городах арендные ставки пока продолжают расти.

«В тех городах, где произошёл арендный ажиотаж в первые недели после объявления о частичной мобилизации в РФ, начали снижаться арендные ставки», – указывают аналитики портала.

За последнюю неделю, с 5 по 12 октября, в семи городах страны цены на съёмное жильё в среднем снизились на 10%. Снижение арендных ставок отметили в Петропавловске, Актобе, Павлодаре, Уральске, Астане, Костанае, Атырау.

При этом аренда подорожала в Алматы, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте. В то же время остаются города, где арендная плата и спрос почти не изменились. Это Туркестан, Тараз, Кокшетау.

Пики увеличения арендных ставок пришлись:

  • в Алматы – на период с 30 сентября по 7 октября;
  • в Астане – с 5 октября;
  • в Уральске – со 2 октября.

«В Алматы пока снижения не наблюдается, отчасти из-за изменения структуры рынка и дефицита дешёвых квартир», – говорится в сообщении.

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