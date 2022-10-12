В Казахстане начали снижаться цены на аренду квартир

В некоторых городах Казахстана начали падать цены аренду квартир, сообщает Krisha.kz. При этом в пяти городах арендные ставки пока продолжают расти.

«В тех городах, где произошёл арендный ажиотаж в первые недели после объявления о частичной мобилизации в РФ, начали снижаться арендные ставки», – указывают аналитики портала.

За последнюю неделю, с 5 по 12 октября, в семи городах страны цены на съёмное жильё в среднем снизились на 10%. Снижение арендных ставок отметили в Петропавловске, Актобе, Павлодаре, Уральске, Астане, Костанае, Атырау.

При этом аренда подорожала в Алматы, Актау, Караганде, Усть-Каменогорске, Шымкенте. В то же время остаются города, где арендная плата и спрос почти не изменились. Это Туркестан, Тараз, Кокшетау.

Пики увеличения арендных ставок пришлись:

в Алматы – на период с 30 сентября по 7 октября;

в Астане – с 5 октября;

в Уральске – со 2 октября.