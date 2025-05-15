Сайгак — один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане.
В начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.
Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.
В Казахстане за первый квартал 2025 года зафиксировано 133 экологических уголовных правонарушения, что на 17,4%...
В Казахстане официально рекомендовали упростить поминальные мероприятия. С таким призывом выступили духовные лидеры страны на...
В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход весенне-полевых работ и...
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.