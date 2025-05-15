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В Казахстане начался окот сайгаков

— Сегодня, 15:00
Изображение для новости: В Казахстане начался окот сайгаков

Фото предоставлено пресс-службой министерства экологии

Сайгак — один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане.

В начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.

Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.





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