Сайгак — один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане.

В начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО «Охотзоопром» организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота.

Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.

12 млрд тенге штрафов: за что наказывают казахстанцев В Казахстане за первый квартал 2025 года зафиксировано 133 экологических уголовных правонарушения, что на 17,4%...

Чай, плов, молитва и никаких кредитов. Имамы ограничили поминки В Казахстане официально рекомендовали упростить поминальные мероприятия. С таким призывом выступили духовные лидеры страны на...

Премьер-министр находится с визитом в Костанайской области В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход весенне-полевых работ и...