В Казахстане начался приём заявлений для участия в конкурсе грантов на обучение в вузах

В Казахстане начался приём документов для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, сообщает informburo.kz

Заявления буду принимать до 24 июля. Их можно подать через приёмные комиссии организаций высшего и послевузовского образования, а также онлайн через портал «Электронного правительства», сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК. Всего на 2023-2024 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделили 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющейся в регионы, определённые правительством Республики Казахстан, – 3903 гранта.

«Для обучения молодежи из густонаселённых, западных и вновь созданных регионов выделено 5000 целевых грантов, в том числе для выходцев из Атырауской области – 1500, Мангистауской – 2000, Туркестанской – 600, Абайской – 300, г. Шымкента – 300, Жетысуской – 300, Улытауской – 300 грантов по следующим направлениям подготовки: педагогические науки, математика и статистика, естественные науки, информационно-коммуникационные технологии, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», – говорится в сообщении.

Для удобства абитуриентов из отдалённых регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приёмные комиссии, которые будут консультировать посредством видеосвязи и помогут с подачей документов на конкурс.

Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта, а также список виртуальных приемных комиссий вузов доступны по ссылке.

В случае выявления проблем с онлайн-подачей заявок можно обратиться в Единый контакт-центр 1414, а также для получения дополнительной информации – в Комитет высшего и послевузовского образования по телефонам: 8 (7172) 741670, 8 (7172) 742525, call-центр технической поддержки Единой платформы высшего образования 8 (7172) 47-25-25, вн. 702, 504 и call-центр РГКП «Национальный центр тестирования» – 8 (7172) 695069

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