В Казахстане начался приём заявлений на получение образовательных грантов

Подать документы можно через приёмные комиссии вузов или онлайн, сообщает informburo.kz.

В казахстанских вузах начался приём заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, сообщает Министерство науки и высшего образования.

Подать документы можно онлайн через платформу еGov, а также через приёмные комиссии вузов. Кроме того, будет работать виртуальная приёмная комиссия вузов.

В этом году в Казахстане выделили 88 тысяч образовательных грантов на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования:

для обучения на бакалавриате – 73 тысячи;

на магистратуре – 13 тысяч;

на докторантуре – 1890 грантов.

60% всех грантов выделили на инженерно-технические специальности по поручению главы государства.

Приём заявлений на грант продлится до 20 июля. Список обладателей грантов опубликуют до 10 августа.

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