USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане начался приём заявлений на получение образовательных грантов

В Казахстане начался приём заявлений на получение образовательных грантов

фото 24.kz

Подать документы можно через приёмные комиссии вузов или онлайн, сообщает informburo.kz.

В казахстанских вузах начался приём заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, сообщает Министерство науки и высшего образования.
Подать документы можно онлайн через платформу еGov, а также через приёмные комиссии вузов. Кроме того, будет работать виртуальная приёмная комиссия вузов.
В этом году в Казахстане выделили 88 тысяч образовательных грантов на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования:

для обучения на бакалавриате – 73 тысячи;
на магистратуре – 13 тысяч;
на докторантуре – 1890 грантов.

60% всех грантов выделили на инженерно-технические специальности по поручению главы государства.
Приём заявлений на грант продлится до 20 июля. Список обладателей грантов опубликуют до 10 августа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Кому обещают компенсировать часть затрат на коммунальные услуги в РК
Следующая новость

Биржа грузоперевозок ATI.SU: основные сервисы для перевозчика