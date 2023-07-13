В Казахстане начался приём заявлений на получение образовательных грантов

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Подать документы можно через приёмные комиссии вузов или онлайн, сообщает informburo.kz.
В казахстанских вузах начался приём заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов, сообщает Министерство науки и высшего образования.
Подать документы можно онлайн через платформу еGov, а также через приёмные комиссии вузов. Кроме того, будет работать виртуальная приёмная комиссия вузов.
В этом году в Казахстане выделили 88 тысяч образовательных грантов на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования:
для обучения на бакалавриате – 73 тысячи;
на магистратуре – 13 тысяч;
на докторантуре – 1890 грантов.
60% всех грантов выделили на инженерно-технические специальности по поручению главы государства.
Приём заявлений на грант продлится до 20 июля. Список обладателей грантов опубликуют до 10 августа.