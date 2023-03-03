USD 435.69
EUR 462.88
RUB 5.78
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. В Казахстане начался приём заявок на банкротство

В Казахстане начался приём заявок на банкротство

Фото из открытых источников

В Казахстане 3 марта стартовал приём заявок на банкротство. Заявление можно подать только сам должник через сайт eGov.kz, мобильные приложения eGov Mobile, e-Salyq Аzamat, а также на бумажном носителе в ближайшем отделении ЦОН.

Перед подачей заявления на внесудебное банкротство должнику необходимо проверить соблюдение следующих условий:

  • Задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге, срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев.
  • У должника нет в собственности имущества (включая имущество, находящееся в общей собственности).
  • Необходимо иметь ответ банка или микрофинансовой организации об отказе в изменении условий договора (в случае отсутствия – копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате).
  • Если долг не погашается более пяти лет – не учитываются все перечисленные выше условия.
  • Должники, являющиеся получателями АСП на протяжении шести месяцев, могут подать заявление на применение процедуры без учёта срока просрочки.
  • Необходимо проверить регистрацию номера телефона должника и супруги(а) в базе мобильных граждан (БМГ). Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке my.egov.kz.

Новую услугу на портале eGov.kz можно найти на главной странице и в разделе «Гражданам» – «Таможня и налоги» – «Экономика и финансы», передает informburo.kz

Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Специальные услуги».

Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:

  • подтвердить соответствие условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
  • указать ИИН супруги(а) в случае наличия брака;
  • сведения о финансовых организациях, где есть кредиты;
  • указать налоговый орган и приложить копии документов;
  • отметить галочкой, если заявитель – получатель АСП;
  • отметить галочкой, если срок исполнения обязательств свыше пяти лет;
  • подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;
  • после отправки заявления супруг(а) согласовывает заявку в личном кабинете.

Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть на сайте МФ РК. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до шести месяцев. Услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также шесть месяцев со дня размещения сведений о пользователе.

Признанные банкротами казахстанцы пять лет не смогут брать кредиты. В течение трёх лет после объявления гражданина банкротом его финансовое состояние подлежит мониторингу. Повторное банкротство допускается только через семь лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

В небе над Костанаем замечены таинственные светящиеся объекты
Следующая новость

Автоледи наказал суд за столкновение нескольких автомобилей на парковке в Костанае