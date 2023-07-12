В Казахстане начался приём заявок на конкурс «Лучший педагог» — главный приз 3,5 млн. тенге

В Казахстане начался приём заявок на конкурс «Лучший педагог», сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Победители получат премии в размере 3,5 млн тенге. В прошлом году по 3 млн тенге получили 64 педагога из разных регионов страны. Участие в конкурсе могут принять педагоги организаций образования, являющиеся штатными педагогами организаций образования и имеющие непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент предоставления документов. Также в этом году круг педагогов, которые могут претендовать на госпремию, расширили. Теперь в конкурсе могут участвовать сотрудники частных организаций образования.

Конкурс проводится в три этапа:

І этап – июль – районный, городской (городов областного, республиканского значения) уровень;

ІІ этап – август – областной (городов республиканского значения и столицы) уровень;

ІІІ этап – сентябрь – республиканский уровень.

Для участия в конкурсе на первом этапе участник должен подать заявку на платформе и приложить следующие документы в электронном формате:

портфолио на языке преподавания;

одно видеозанятие длительностью семь минут (для педагогов дошкольных организаций образования), видеоурок длительностью 15 минут (для педагогов организаций среднего, специального, дополнительного образования, технического, профессионального и послесреднего образования) с предоставлением плана урока, а также трансляцию передового педагогического опыта (видеоролик длительностью до пяти минут);

эссе не более 500 слов на тему, определяемую министерством.

Решением региональной комиссии победители IІ этапа рекомендуются для участия в конкурсе на уровне республики. Для этого управления образования заявляют участников через информсистему до 5 сентября 2023 года.

Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводят с 2012 года. Обладатели звания «Лучший педагог» получат не только денежное вознаграждение, но и нагрудные знаки.

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https://informburo.kz/novosti/ucitelya-mogut-polucit-gospremiyu-v-35-mln-tenge-startoval-priyom-zayavok-na-konkurs-lucsii-pedagog

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