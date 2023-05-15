В Казахстане начался приём заявок на получение гранта в 1,4 млн тенге для развития бизнеса

В Казахстане начали принимать заявки на гранты для реализации бизнес-идей на портале Business.enbek.kz.

По республике в рамках второго потока планируют выдать 2697 грантов. Размер гранта – 400 МРП (1 380 000 тенге). Деньги выдают безвозмездно. Получить грант можно лишь один раз. Приём заявок продлится до 26 мая, передаёт informburo.kz

Претендовать на грант могут зарегистрированные безработные и индивидуальные предприниматели (срок регистрации – до трёх лет). Также необходимо иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», полученный не более трёх лет назад.

Заявитель должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом «кандас»;

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребёнка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Грант можно получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений. Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Чтобы получить грант, нужно:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям для получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Гранты выделяют центры занятости населения на основании решения районной или городской комиссии, которая будет рассматривать заявления.

Решение комиссии по предоставлению гранта направят в личный кабинет на портале. Если идею одобрят, то претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчёты об использовании средств.

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