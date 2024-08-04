В Казахстане начался сезонный рост цен на аренду жилья

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Рост цен на аренду жилья начался в Казахстане. С конца июня к началу августа средние цены выросли сразу на 3.6 %.
Как сообщают аналитики Krisha.kz, максимально аренда подорожала в Уральске (+10 %), Астане, Алматы, Актау (по +7 %), Актобе, Кокшетау, Конаеве (по +5 %).
Небольшое снижение наблюдается на рынках Павлодара, Усть-Каменогорска, Петропавловска: по 1–5 %.
Во всех городах количество просмотров объявлений на Krisha.kz и звонков по ним увеличилось в полтора-три раза.
Отметим, в прошлом году активность в июле-августе выросла почти на 70 %.
В этом году ситуация с большой вероятностью повторится.
Подорожание аренды связано с сезонным спросом: ежегодным приездом студентов, внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.
Как изменились цены на аренду
|Город
|Август, тг/кв. м
|К июню, %
|К январю, %
|Алматы
|5 556
|7
|–2
|Астана
|4 286
|7
|9
|Актау
|2 778
|7
|11
|Актобе
|2 857
|5
|8
|Атырау
|3 276
|3
|9
|Караганда
|3 333
|5
|8
|Костанай
|3 349
|1
|4
|Павлодар
|3 000
|–1
|2
|Петропавловск
|3 252
|–5
|26
|Уральск
|3 077
|10
|20
|Усть-Каменогорск
|2 941
|–1
|0
|Шымкент
|2 727
|4
|4
|Кокшетау
|3 077
|5
|5
|Конаев*
|3 750
|5
|–
*Добавлен с марта 2024 года
Если собираетесь снимать квартиру, лучше это сделать сейчас. Потом наверняка будет дороже и выбор станет меньше.
Средние цены за аренду квартир*
В Астане подорожали квартиры во всех сегментах. Если в июне за однокомнатные просили в среднем 160 тыс. тг/мес., то сейчас 180 тыс. Аналогичная ситуация с двухкомнатными: +20 тыс. к цене. Аренда трёхкомнатных обходится в среднем на 50 тыс. дороже, в июне — 350 тыс. тг/мес.
В Алматы, согласно мониторингу, средние цены на однокомнатные не изменились и незначительно подорожали двух- и трёхкомнатные квартиры.
В целом по однокомнатным квартирам наблюдается незначительное планомерное подорожание в некоторых городах (+10–15 тыс. тг к июньской цене).
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|200 000
|300 000
|400 000
|Астана
|180 000
|250 000
|400 000
|Актау
|130 000
|150 000
|200 000
|Актобе
|130 000
|160 000
|250 000
|Атырау
|150 000
|200 000
|250 000
|Караганда
|130 000
|170 000
|200 000
|Костанай
|135 000
|175 000
|205 000
|Павлодар
|120 000
|150 000
|180 000
|Петропавловск
|140 000
|155 000
|180 000
|Уральск
|130 000
|170 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|107 500
|150 000
|190 000
|Шымкент
|110 000
|150 000
|180 000
|Кокшетау
|130 000
|160 000
|180 000
|Конаев
|137 500
|170 000
|220 000
*Используется медианный показатель
Вместе с повышением арендных ставок в Казахстане начался рост средних цен предложения на вторичном рынке.