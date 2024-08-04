В Казахстане начался сезонный рост цен на аренду жилья

Рост цен на аренду жилья начался в Казахстане. С конца июня к началу августа средние цены выросли сразу на 3.6 %.

Как сообщают аналитики Krisha.kz, максимально аренда подорожала в Уральске (+10 %), Астане, Алматы, Актау (по +7 %), Актобе, Кокшетау, Конаеве (по +5 %).

Небольшое снижение наблюдается на рынках Павлодара, Усть-Каменогорска, Петропавловска: по 1–5 %.

Во всех городах количество просмотров объявлений на Krisha.kz и звонков по ним увеличилось в полтора-три раза. Отметим, в прошлом году активность в июле-августе выросла почти на 70 %. В этом году ситуация с большой вероятностью повторится. Подорожание аренды связано с сезонным спросом: ежегодным приездом студентов, внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.

Как изменились цены на аренду

Город Август, тг/кв. м К июню, % К январю, % Алматы 5 556 7 –2 Астана 4 286 7 9 Актау 2 778 7 11 Актобе 2 857 5 8 Атырау 3 276 3 9 Караганда 3 333 5 8 Костанай 3 349 1 4 Павлодар 3 000 –1 2 Петропавловск 3 252 –5 26 Уральск 3 077 10 20 Усть-Каменогорск 2 941 –1 0 Шымкент 2 727 4 4 Кокшетау 3 077 5 5 Конаев* 3 750 5 –

*Добавлен с марта 2024 года

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Средние цены за аренду квартир*

В Астане подорожали квартиры во всех сегментах. Если в июне за однокомнатные просили в среднем 160 тыс. тг/мес., то сейчас 180 тыс. Аналогичная ситуация с двухкомнатными: +20 тыс. к цене. Аренда трёхкомнатных обходится в среднем на 50 тыс. дороже, в июне — 350 тыс. тг/мес.

В Алматы, согласно мониторингу, средние цены на однокомнатные не изменились и незначительно подорожали двух- и трёхкомнатные квартиры.

В целом по однокомнатным квартирам наблюдается незначительное планомерное подорожание в некоторых городах (+10–15 тыс. тг к июньской цене).

Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 200 000 300 000 400 000 Астана 180 000 250 000 400 000 Актау 130 000 150 000 200 000 Актобе 130 000 160 000 250 000 Атырау 150 000 200 000 250 000 Караганда 130 000 170 000 200 000 Костанай 135 000 175 000 205 000 Павлодар 120 000 150 000 180 000 Петропавловск 140 000 155 000 180 000 Уральск 130 000 170 000 200 000 Усть-Каменогорск 107 500 150 000 190 000 Шымкент 110 000 150 000 180 000 Кокшетау 130 000 160 000 180 000 Конаев 137 500 170 000 220 000

*Используется медианный показатель

Вместе с повышением арендных ставок в Казахстане начался рост средних цен предложения на вторичном рынке.

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