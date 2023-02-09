В Казахстане начнут активно сносить дома

В Казахстане планируют построить более 143 тыс. новых, отремонтировать десятки старых и снести свыше 100 ветхих домов. Такие планы озвучил глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает LS.

В ходе заседания правительства он пояснил, что в стране насчитывается 3,7 тыс. ветхих и аварийных домов.

«К 2029 году планируется обеспечить снос 1,5 тыс. домов и решить жилищные вопросы 40 тыс. собственников. Уже в текущем году ожидается снос 120 строений, в которых проживает более 3 тыс. граждан», – пояснил он.

Кроме того, в Казахстане из 54 тыс. многоквартирных жилых домов, 17 тыс. требуют капитального ремонта. В 2023 году планируется отремонтировать 73 дома в Кызылординской и Туркестанской областях. Дополнительно на модернизацию 219 многоквартирных жилых домов поступили заявки от семи регионов на 12,7 млрд тенге. Средства будут заявлены в рамках уточнения бюджета.

В 2022 году в 11 регионах были реконструированы 215 жилых зданий на 11 млрд тенге.

Также в текущем году планируется построить 15,3 млн кв. м жилья, или свыше 143 тыс. домов. В прошлом году было введено в эксплуатацию 15,4 млн кв. м.

Господдержка в 2023 году будет направлена на предоставление субсидий на аренду жилья 69,2 тыс. очередников и выдачу 2 тыс. льготных займов на приобретение недвижимости.

«Вместе с тем на реализацию очередникам 8,8 тыс. квартир кредитного жилья, построенного и введенного акиматами в эксплуатацию в период 2021-2022 годы, Отбасы банку требуется дополнительное финансирование для предоставления льготных займов в размере 103,5 млрд тенге. Ввиду социальной напряженности среди очередников и слабой реализации механизма субсидирования арендной платы предлагаем рассмотреть перенаправление предусмотренных в республиканском бюджете средств на жилищные выплаты в размере 40 млрд тенге на приобретение 4,1 тыс. квартир для арендного жилья», – сказал министр.

В рамках данной программы регионами дополнительно заявлена потребность на приобретение 6,5 тыс. арендных квартир на сумму 62,7 млрд тенге, добавил он.

«При выделении необходимой потребности в размере 166,2 млрд тенге в этом году будут решены жилищные вопросы порядка 26 тыс. очередников. На сегодняшний день вопрос выделения средств прорабатывается совместно с министерством финансов», – уточнил Карабаев.

Кроме того, за счет предоставления Казахстанской жилищной компанией облигационных займов на 158,5 млрд тенге, акиматы должны построить 12,1 тыс. квартир кредитного жилья.

На строительство инженерной инфраструктуры общей протяженностью 3,3 тыс. км предусмотрено 80,5 млрд тенге. Также продолжится реализация проектов по обеспечению инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

«В этом году запланирована реализация 96 проектов на 34,3 млрд тенге. До конца года инфраструктурой будет обеспечено 33,6 тыс. земельных участков, в том числе 20 тыс. – в сельских и 13,6 тыс. – в городских населенных пунктах», – пояснил Карабаев.

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