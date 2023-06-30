В Казахстане начнут блокировать переводы денег на счета мошенников

В АРРФР рассказали LS, каким образом в Казахстане будут бороться с кредитным мошенничеством.

В ответе на официальный запрос LS в АРРФР рассказали о разработке дорожной карты, которая направлена на борьбу с кредитным мошенничеством и защиту клиентов. Данный документ подготовлен регулятором совместно с МЦРИАП и предусматривает 15 мероприятий.

Одно из них обязует банки и МФО обмениваться информацией обо всех фактах мошенничества и блокировать переводы денег на счета злоумышленников, информация по которым будет собираться с антифрод-центра.

«Таким образом, при установлении судом факта незаконного снятия денег со счета клиента вследствие необеспечения банком информационной безопасности систем дистанционного оказания услуг и отсутствия нарушений со стороны клиента условий договора в части разглашения третьим лицам банковских сведений (СМС-код, реквизиты платежной карты и др.) банком будет осуществляться клиенту возврат похищенных средств», – пояснили в агентстве.

Напомним, разработчиком данного сервиса является Нацбанк. В настоящее время финструктура обсуждает с представителями банковского сектора вопросы по его функционалу. В частности, получение и обработку персональных данных, механизм взаимодействия БВУ с антифрод-центром и порядок блокирования транзакций, которые попадают под признаки мошеннических операций, и другое.

Далее следует принятие законодательных мер по повышению ответственности финорганизаций по защите прав казахстанцев при использовании онлайн-услуг и выработка механизма возмещения банками и МФО ущерба населению, пострадавшему от действий интернет-мошенников.

В АРРФР предлагают выплачивать компенсацию только в случаях, когда в судебном порядке будет доказано, что преступление произошло из-за несоблюдения банком процедур информационной безопасности и требований к антифрод-системам.

Срок реализации мероприятий в рамках дорожной карты – IV квартал 2023 года.

Вместе с тем, будет введен механизм добровольного отказа казахстанцев от получения любых кредитов в банках и МФО.

«Такой подход не позволит мошенникам оформлять кредит на граждан в случае наличия такого отказа в базе электронного правительства», – уточнили в АРРФР.

В частности, у казахстанцев будет право отказаться от займов и микрокредитов через сайт электронного правительства и в мобильном приложении Egov Mobile. Также финорганизациям запретят предоставлять ссуды человеку при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от кредита.

Кроме того, физлица будут освобождены от исполнения обязательств по кредиту, выданному при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.

«Блок законодательных поправок согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами», – отметил регулятор.

Согласованные поправки внесут на рассмотрение мажилиса в IV квартале текущего года.

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