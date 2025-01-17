С целью увеличения доли современного формата торговли ведется активная работа по модернизации торговых рынков. В 2024 году были модернизированы 16 рынков, а в 2025 году планируется провести модернизацию 100 торговых объектов.

Согласно торговому законодательству, рынки должны быть оснащены аппаратами для онлайн-платежей, соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, а также иметь парковочные места в пределах границ своей территории для удобства потребителей. Модернизация рынков в регионах осуществляется за счет частных инвестиций. К примеру, в прошлом году завершились работы по модернизации рынка «Алаш» в Шымкенте.

«В 2023 году на рынке «Алаш» были проведены работы по демонтажу старой конструкции и устройство фундамента нового объекта. В прошлом году был завершен полный ремонт, а в декабре рынок был сдан в эксплуатацию. Теперь здесь появился современный двухэтажный торговый объект, состоящий из трех павильонов», — сообщил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Шымкент Нурасыл Тулеев.

Согласно Дорожной карте модернизации, в 2025 году модернизация пройдет на 7 рынках в Астане, 10 — в Алматы, 4 — в Шымкенте, 3 — в Жамбылской, ВКО, Костанайской областях и в области Абай, 10 — в Алматинской, 4 — в Атырауской и Кызылординской областях, 1 — в Акмолинской, 2 — в Актюбинской и Улытауской областях, 6 — в Жетысуской и Павлодарской областях. Модернизация также охватит 5 торговых рынков в Мангистауской и Карагандинской областях и 8 рынков в Туркестанской области. Самый крупный проект модернизации торговых рынков реализуется в Западно-Казахстанской области, где планируется провести модернизацию 14 рынков.

В Восточно-Казахстанской области в этом году модернизации подвергнутся рынки «Заречный», «Заря» и «Центральный». Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО Асхат Сагидолдин ознакомился с началом модернизации рынка «Заречный», где уже начались строительные и монтажные работы. Как сообщил глава рынка Тимур Музапаров, внутренняя и внешняя отделка будут завершены в мае этого года.

Модернизация рынков по всей стране должна быть завершена до конца 2025 года. С 2026 года владельцы торговых рынков, не соответствующих современному формату, предусмотренному торговым законодательством, будут привлекаться к административной ответственности. Согласно Национальному плану развития, до 2029 года планируется довести долю современного формата торговли до 70%.

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