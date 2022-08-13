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В Казахстане начнут переброску военной техники

ФОТО: Минобороны РК

Об этом сообщает Минобороны РК.

В соответствии с планом боевой подготовки в Мангистауской области пройдут лагерные сборы артиллеристов Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана, сообщает Минобороны РК, передает forbes.kz

Для выполнения учебно-боевых задач к месту проведения сборов производится транспортировка военной техники железнодорожным транспортом от станции Актобе до станции Мангистау.

«Переброска военной техники также будет осуществляться в понедельник, 15 августа. С мест дислокации воинских частей в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Талдыкоргане, Сарыозеке и с. Кулан выдвинутся колонны военной техники в район проведения занятий по боевой подготовке на полигон «Матыбулак» в пгт. Гвардейский Жамбылской области», — говорится в сообщении.

Маршруты и время передвижения колонн военной техники согласованы с местными исполнительными органами.

 

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