Обеспечение безопасности на дорогах — приоритетная задача полиции. В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, МВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Безопасная дорога” провело анализ всех автодорог и определило наиболее аварийно-опасные участки. Именно на этих отрезках внедряется новый подход — метод сужения дороги, сообщает Polisia.kz.

Он применяется в странах ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) и США. Цель — не проверка, а исключительно профилактика.

«На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование», — отметили в МВД РК.