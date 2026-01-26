В Казахстане со следующего года начнётся поэтапная сверка данных о доходах и расходах граждан. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов во время презентации цифровой системы в Астане, передает tengrinews.kz

Единая система данных о гражданах

Речь идёт о цифровой платформе, которая объединяет сведения из различных государственных баз. В системе аккумулируются данные о перемещениях граждан, стоимости перелётов, наличии имущества и отдельных финансовых операциях. Эти сведения используются для оценки полноты уплаты налогов.

Контроль коснётся всех, а не только чиновников

В кулуарах мероприятия журналисты поинтересовались вопросом декларирования имущества, ввозимого из-за рубежа, в том числе госслужащими. Вице-министр пояснил, что механизм контроля будет распространяться как на чиновников, так и на всех граждан.

Проверка покупок за границей и валютного контроля

По словам Биржанова, данные о приобретениях за пределами страны используются для анализа таможенных платежей и валютного контроля, в том числе — декларирования вывоза денежных средств при частых поездках. Если расходы подтверждены задекларированными доходами членов семьи, вопросов не возникает.

Читайте также: «Объясните, на какие цели вам нужны средства»: как в РК действуют новые правила снятия наличных

Полноценный анализ стартует в 2027 году

Биржанов отметил, что необходимые массивы данных стали доступны государству лишь в конце 2025 года. В связи с этим фактическая сверка доходов и расходов и проведение проверок начнутся в 2027 году.

Система внедряется поэтапно

Вице-министр подчеркнул, что запуск системы требует законодательных изменений, интеграции баз данных и межведомственных согласований. Поэтому внедрение идёт поэтапно — через валютный контроль, маркетплейсы и мобильные переводы.

Возможны проверки уполномоченными органами

В случае выявления расхождений между задекларированными доходами и фактическими расходами гражданин может быть проверен уполномоченными органами, включая Службу по противодействию коррупции.

Подключения к газу на дачах продолжаются: аким Костаная требует правовой оценки Аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что позиция городских властей по вопросу газификации остаётся прежней и...

Информация для школьников Костанайской области ГУ «Отдел образования города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области сообщает, что в связи с...