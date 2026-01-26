В Казахстане со следующего года начнётся поэтапная сверка данных о доходах и расходах граждан. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов во время презентации цифровой системы в Астане, передает tengrinews.kz
Единая система данных о гражданах
Речь идёт о цифровой платформе, которая объединяет сведения из различных государственных баз. В системе аккумулируются данные о перемещениях граждан, стоимости перелётов, наличии имущества и отдельных финансовых операциях. Эти сведения используются для оценки полноты уплаты налогов.
Контроль коснётся всех, а не только чиновников
В кулуарах мероприятия журналисты поинтересовались вопросом декларирования имущества, ввозимого из-за рубежа, в том числе госслужащими. Вице-министр пояснил, что механизм контроля будет распространяться как на чиновников, так и на всех граждан.
Проверка покупок за границей и валютного контроля
По словам Биржанова, данные о приобретениях за пределами страны используются для анализа таможенных платежей и валютного контроля, в том числе — декларирования вывоза денежных средств при частых поездках. Если расходы подтверждены задекларированными доходами членов семьи, вопросов не возникает.
Полноценный анализ стартует в 2027 году
Биржанов отметил, что необходимые массивы данных стали доступны государству лишь в конце 2025 года. В связи с этим фактическая сверка доходов и расходов и проведение проверок начнутся в 2027 году.
Система внедряется поэтапно
Вице-министр подчеркнул, что запуск системы требует законодательных изменений, интеграции баз данных и межведомственных согласований. Поэтому внедрение идёт поэтапно — через валютный контроль, маркетплейсы и мобильные переводы.
Возможны проверки уполномоченными органами
В случае выявления расхождений между задекларированными доходами и фактическими расходами гражданин может быть проверен уполномоченными органами, включая Службу по противодействию коррупции.
