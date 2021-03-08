В Казахстане намерены создать единый стандарт профилактики буллинга

В Казахстане намерены официально ввести и закрепить в законе понятие «травля». Депутаты Мажилиса надеются, что такой шаг позволит разработать единые стандарты и программы для профилактики буллинга подростков. Всерьез заняться этой проблемой законодателей побудила статистика, передает alau.kz

Буллинг, нападки и травля — острые понятия, с которыми порой сталкиваются подростки. Достаточно попасть в агрессивно настроенный коллектив и чем-то ему не угодить. И вот уже дети начинают испытывать на себе психологическое давление. Не редко такая ситуация складывается в школе в кругу одноклассников. Как показывает казахстанская статистика, чаще всего травле подвергаются дети от 11 до 15 лет. В нашей стране больше 260 тысяч детей этого возраста сталкиваются с буллингом раз в месяц и чаще.

«По данным Национального центра общественного здравоохранения более 12 процентов учащихся нашей страны подвергались травле. Данное исследование было проведено еще в 2018 году. Только за прошедший год 143 подростка совершили суицид, а 306 несовершеннолетних совершили попытку суицида. Более того с развитием технологий на интернет-пространстве, популяризацией социальных сетей актуальным стал и новый вид травли – кибер-буллинг»,- сообщила на столичном брифинге депутат Мажилиса Парламента Динара Закиева.

Предотвратить детскую травлю оказывается не так уж и просто. Гос.органы могут привлечь обидчиков к ответственности только когда для этого будет законный повод, то есть совершение преступления или нарушения, закрепленных в уголовном кодексе: доведение до самоубийства, клевета, оскорбление. Но это последствия, а вот чтобы сработать на опережение и профилактику сейчас единой программы нет. Для того чтобы она появилась, в казахстанское законодательство намерены внести понятие буллинга.

«В рамках рабочей группы предлагается закрепить в законе само понятие «травля»: в закон об образовании и в закон о правах детей. В закон об образовании вводится компетенция, обязанность уполномоченного органа образования, то есть министерства образования, по разработке и утверждению программы по профилактике травли, буллингу в образовательном процессе. То есть в школах, в учреждениях образования»,- пояснила Динара Закиева.

Предполагается, что единый стандарт позволит и директорам школ, и педагогам верно выстраивать отношения между детьми в подобных ситуациях, закрепить среди ребят атмосферу взаимного уважения и тем самым предотвратить печальные последствия травли. Но свыше этого введение нового понятия в закон не даст. У рабочей группы нет планов на то, чтобы предусмотреть вину, обозначить стороны участвующие в буллинге и тем более ввести само наказание для них. Закрепление понятия «травля» в законе нужно только для разработки программы профилактики.

«В настоящее время редакции рассмотрены на заседании рабочих групп и решения рабочих групп направлены на заключение правительства, после получения заключения правительства с учетом поправок замечаний и предложений мы вернемся к обсуждению данных поправок связанных как с травлей, так и по другим предложениям и нормам»,- уточнила депутат.

Как показывают исследования, систематические обиды могут привести к психологическим травмам, а порой и решению уйти из жизни. Уже будучи взрослым затравленному ребенку сложно преодолеть сложившиеся комплексы. Но хуже того, что плохое обращение и нападки как в школе от сверстников, так и внутри семьи, могут сформировать из жертв буллинга будущих преступников. Такие примеры уже давно известны в истории криминалистики.

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