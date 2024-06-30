В Казахстане намерены упростить процедуру оформления банкротства физлиц

В Казахстане намерены упростить процедуру оформления банкротства физических лиц. Одно из главных новшеств, которое хотят внести: должнику не придется прикреплять к заявлению документы и список кредиторов, это будет сделано автоматически

С начала марта 2023 года в Казахстане стартовал прием заявлений от граждан на банкротство. Это было сделано для того, чтобы снизить долговую нагрузку населения, путём применения процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и признания банкротства через суд. В Костанайской области с прошлого года признаны банкротами 334 человека. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы сделать эту процедуру максимально упрощенной.

«Раньше нужно было прилагать список кредиторов, нужно было проводить урегулирование с банками, и МФО. Сейчас этого делать не нужно. То есть просто подается заявление и все. Также расширен список по внесудебному банкротству, то есть перед кем можно применить. То есть раньше это были банки и МФО действующие на данный момент, то есть в этот список добавили и не имеющих лицензии», — сообщил главный специалист департамента госдоходов по Костанайской области Сергей Сальников.

Закон о банкротстве также предусматривает и восстановление платежеспособности. Здесь тоже хотят внести изменения. Теперь, после утверждения плана восстановления платежеспособности должник сможет выезжать из страны, по нынешним правилам это пока запрещено.

«Также еще одно из основных изменений, раньше, платежа по кредиту не должно было быть в течении 12 месяцев, с момента подачи заявлений. Сейчас платежом признается сумма больше 1 МРП. То есть в течении 12 месяцев менее 1 МРП поступало в счет погашения задолженности, она не учитывается, можно будет подать заявление», — отметил главный специалист.

Пока правила в силу не вступили, и находятся в стадии разработки. Сергей Сальников напоминает, что после признания человека банкротом, есть определенные последствия. В течение трех лет будет проводиться мониторинг финансового состояния человека. Будет запрещено брать кредиты в течение пяти лет, а повторное банкротство будет возможно только через семь лет.

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