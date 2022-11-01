В Казахстане намерены внедрить единую очередь в детские сады

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1 ноября министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства заявил о планах создать единую очередь в детские сады страны, сообщает zakon.kz.
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Асхат Аймагамбетов сообщил, что имеется большой спрос по очередям в детские сады.
При этом он отметил, что на уровне регионов для постановки в очередь используется 44 информационных систем. По его словам, это приводит к дублированию очереди.
Также министр уточнил, «нет единого взгляда»
«В целях решения данного вопроса будет внедрена единая очередь в детские сады на централизованном уровне. Это позволит проводить ежедневный мониторинг мест», — отметил
Асхат Аймагамбетов.
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