В Казахстане нашли еще один способ снизить цены на жилье

Реализация залогового жилья банками может привести к формированию справедливых цен на этом рынке.

Об этом заявил зампредседателя Агентства по регулированию финансового рынка Олжас Кизатов, передает LS.

«Что касается влияния этих процессов на снижение цен на недвижимость – это сложный вопрос, потому что стоимость на рынке формируется из многих факторов. Но я так думаю, что создание ликвидного рынка активов, где будет большое количество инвесторов и доступ к покупке-продаже в любое время, когда объем операций будет увеличиваться, это приведет в последующем к снижению стоимости на недвижимости на всем рынке», – пояснил он.

Представитель АРРФР напомнил, что после того, как банк или микрофинансовая организация взыскивает имущество себе на баланс, то, по Закону «По вопросам развития рынка стрессовых активов», они должны продать его в течение трех лет.

«Раньше такого не было и банки могли держать у себя недвижимость годами, не вовлекая в экономический оборот», – добавил он.

При этом он объяснил, каким образом это отразится на рынке.

«Я думаю, этот даст толчок развитию рынка стрессовых активов, так как банки будут вынуждены продать имущество в течение трех лет. Когда стоит такой ограниченный срок, я думаю, это приведет к формированию более справедливой стоимости и к спросу со стороны инвесторов», — резюмировал Кизатов.

Также стало известно, что на 1 июля 2022 года общий объем взысканного имущества на балансе у банков достигает 128 млрд тенге.

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