9 сентября 2024 года в Казахстане стартовала акция по соблюдению водителями автобусов и грузовиков режима труда и отдыха. В Министерстве транспорта рассказали Zakon.kz о промежуточных итогах.

В ведомстве уточняют, что, согласно правилам, ежедневная продолжительность управления транспортом не должна превышать 9 часов.

Кроме того, после управления транспортом в течение четырех с половиной часов водителю необходимо сделать перерыв не менее чем на 45 минут.

С момента начала акции уже составлено 218 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму более 4 млн тенге.

Главный эксперт Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Кунайым Камиева подчеркивает, что акцию проводят во всех регионах страны.

«Тахограф – это аналоговый либо цифровой прибор, непрерывно регистрирующий скорость движения, пройденный путь и режим труда и отдыха водителя. Назначением данного прибора является обеспечение безопасности дорожного движения, поскольку основными причинами аварий на междугородных и международных перевозках является усталость водителя или превышение максимальной скорости движения, допустимой для данного типа транспортного средства», — говорит Кунайым Камиева.

По ее словам, акция направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на автодорогах, обеспечение безопасности перевозок пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом, а также принятие действенных мер по выявлению и предупреждению нарушений режима труда и отдыха водителями автотранспортных средств. В целом, с начала 2024 года более 2700 водителей большегрузов и автобусов нарушили режим. Сотрудниками инспекции транспортного контроля проведена разъяснительная беседа и составлен протокол. Общая сумма штрафа составила более 48 млн тг.

В Министерстве уточнили, что оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые при осуществлении:

автомобильных перевозок опасных грузов;

международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов;

междугородных межобластных регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа;

междугородных межобластных, межрайонных (междугородных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

«В случае несоблюдения требований правил статьей 572 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен административный штраф для перевозчиков в размере от 10 МРП до 50 МРП (36 920 – 184 600 тг) и для водителей в размере 10 МРП (36 920 тг)», — сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.

В министерстве также напомнили, что акция продлится до 9 октября.

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