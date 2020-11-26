В Казахстане назначили главного санврача на транспорте

Главным санитарным врачом на транспорте стала Жанар Уразалина. При этом она еще исполняет обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, передает zakon.kz.
Жанар Уразалина окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности врач гигиенист, эпидемиолог, Академию юриспруденции «Әділет» Каспийского общественного университета.
В разные годы работала санитарным врачом по гигиене питания Капшагайской городской санитарно-эпидемиологической станции, заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом Капшагайской городской санитарно-эпидемиологической станции.
Также была руководителем отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Капшагай, руководителем отдела охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Астаны.
До назначения была заместителем руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.
До этого главным государственным санитарным врачом на транспорте был Садвакас Байгабулов. Неделю назад его назначили заместителем главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.
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