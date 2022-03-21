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В Казахстане назревает проблема с ввозом зерна

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НПП «Атамекен» начала сбор проблем, с которыми предприниматели столкнулись в связи с запретом на вывоз зерновых культур из РФ, сообщает палата. 

Напомним, в России ввели временный запрет на экспорт зерновых, в том числе в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ограничения коснутся пшеницы, маслина, ржи, ячменя и кукурузы. Вывоз сахара в страны ЕАЭС будет возможен на основании разрешений, выдаваемых минсельхозом России, передает forbes.kz

Отметим, что ограничения по зерну будут действовать до 30 июня текущего года.

Чтобы помочь отечественным предпринимателям в пересечении казахстанско-российской границы НПП начала сбор данных об имеющихся транспортных средствах и вагонах, требующих отправки в Казахстан. Информация об автотранспортных средствах и вагонах с товарами оперативно передается в министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции для установления предметных переговоров с российской стороной.

«К нам обратились более 20 компаний, которые перевозят зерновые культуры. Многие компании заключили договоры о поставке зерновых еще до введения запрета. Сейчас груженные зерном машины и вагоны не могут выехать в Казахстан», – рассказал заместитель директора департамента экономической интеграции НПП РК «Атамекен» Райымбек Жунусов.

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