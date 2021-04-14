В Казахстане не будет военного парада 7 и 9 мая

Из-за нестабильной эпидситуации по коронавирусу военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в Казахстане не будет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает informburo.kz

Какие мероприятия будут проведены вместо парада, пока в ведомстве не сообщают – окончательный план ещё не утверждён.

Военный парад в Казахстане отменяют второй год подряд. В 2020 году, когда отмечалось 75-летие Победы, Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал соответствующее распоряжение уже в марте.

В стране сохраняется запрет на все массовые мероприятия.

В Москве парад Победы состоится 9 мая. В прошлом году он был перенесён на июнь из-за ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусом. В Кремле заявили, что в 2021 году не будут приглашать гостей из других стран на парад, так год не является юбилейным.

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