В Казахстане не будут возвращать ковидные надбавки медикам

В СМИ распространилась новость о том, что в Казахстане вернут ковидные надбавки медработникам, передает informburo.kz

В кулуарах мажилиса журналисты решили уточнить эту информацию у министра здравоохранения Алексея Цоя и получили следующий ответ:

«Да, мы об этом же говорили, что у нас президент поручил сделать постоянными меры выплат, которые у нас утверждены в бюджете. Это не будет привязано к коронавирусу, это если с инфекционными агентами, допустим, работает (медработник. – Авт.) – менингит, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, другие. У нас же инфекционные заболевания никуда не ушли. Многие заболевания ещё более опасные, чем коронавирус. Мы проинформируем, дадим расшивки по каждой категории, чего, сколько. Я думаю, что в декабре будет полностью и приказ, и все пункты, которые будут оглашены», – сказал Алексей Цой.

После этого некоторые казахстанские издания опубликовали новости, что глава Минздрава подтвердил возвращение ковидных надбавок.

Почему это инфоспам. В Минздраве пояснили, что на самом деле речь шла не о возвращении ковидных надбавок, а о выплатах, введённых вместо них. Об этих выплатах подробно сообщалось ранее, поэтому по сути новости в этом нет.

Вице-министр здравоохранения Асем Нусупова сообщила, что сейчас проект постановления согласован со всеми местными исполнительными и заинтересованными центральными государственными органами и внесён в канцелярию премьер-министра РК 2 декабря 2021 года. Постановление будет введено в действие со дня принятия правительством РК и будет распространяться на отношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

Ранее Асем Нусипова сообщала, что доплаты будут установлены по профессиональным группам риска:

высокий риск – в семикратном размере базового должностного оклада или 123 879 тенге;

средний риск – в пятикратном размере БДО или 88 485 тенге;

низкий риск – в трёхкратном размере БДО или 53 091 тенге.

«В результате отмены надбавок и установления новой доплаты за профессиональные риски заработная плата, к примеру, врача-инфекциониста (в инфекционном стационаре, со стажем 13-16 лет, с I категорией) составит 335,4 тысячи тенге», – отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что действовавшие надбавки за КВИ были единовременными выплатами, тогда как новые доплаты внесут в основную часть заработной платы работника, они будут постоянными.

В июле сообщалось, что надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях труда с 1 октября введут для следующих категорий медработников:

врачи реаниматологи-анестезиологи;

инфекционисты;

анестезисты отделений реаниматологии и анестезиологии;

эпидемиологи;

психологи и социальные работники ПМСП;

работники Центра ядерной медицины;

врачи-паталогоанатомы.

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