В Казахстане не хватает больничных коек для беременных и детей: что будет делать Минздрав

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Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 11 июня на заседании правительства представила проект развития инфраструктуры здравоохранения на ближайшие семь лет, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минздрава отметила, что за последние пять лет в стране построили более 400, а отремонтировали более 4 тыс. объектов здравоохранения. Кроме того, закупили медоборудование на сумму 261 млрд тенге, однако вопросы высокого износа остаются актуальными.
«Из 102 тыс. (мест. – Прим. ред.) коечного фонда медицинских организаций отмечается нерациональное использование 11 тыс. коек для взрослых. Также имеет место дисбаланс показателя обеспеченности койками. В то же время в шести регионах педиатрические койки работают с перегрузкой», – отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В связи с чем министерство сформировало повозрастные нормативы потребности населения в объемах стационарной медицинской помощи с дальнейшим расчетом планово-нормативного числа коек на 10 тыс. человек в разрезе регионов и профилей.
«Так, дефицит по детским профилям составил 1200 коек. Наряду с этим в стране недостаточно коек для беременных и рожениц, на начало текущего года дефицит составил более 2 тыс. коек. Имеются диспропорции по площадям размещения стационаров, а также факты превышения проектной мощности над потребностью. Имеет место нехватка проектных мощностей амбулаторно-поликлинических организаций», – уточнила Акмарал Альназарова.
С этим учетом процесс планирования инфраструктуры будет основываться на долгосрочных прогнозах демографических показателей, на показателях заболеваемости и структуры населения. По словам Альназаровой, будут проведены реструктуризация коечного фонда и мероприятия по приведению инфраструктуры здравоохранения в соответствие с нормативами.
Для этого будут приняты необходимые нормативные правовые акты, а также разработана цифровая карта инфраструктуры здравоохранения на базе действующей информационной системы, которая позволит осуществлять рациональное планирование, контроль и мониторинг в режиме реального времени.
«Первый этап реализации концепции включает завершение проектирования и начало строительства наиболее ключевых, системообразующих объектов здравоохранения. Это 34 якорных проекта на 11 440 коек. Также регионы будут обеспечены современными многопрофильными учреждениями: шесть университетских клиник, 14 больниц, 11 перинатальных и три национальных центра. Будет продолжена работа по капитальному ремонту и оснащению других объектов здравоохранения. На втором этапе планируется продолжить модернизацию 2,5 тыс. медицинских объектов путем нового строительства, ремонта и дооснащения», – добавила Акмарал Альназарова.
В рамках новой концепции также будут проработаны меры по покрытию дефицита специализированных и экстренных детских коек через строительство Центра детской онкологии и гематологии на 200 коек, Центра детской хирургии на 200 коек, детского корпуса на 200 коек при Национальном координационном центре экстренной медицины в Астане.
Министр считает, что по итогам реализации концепции снизится степень износа объектов инфраструктуры здравоохранения до 30%, доля нетиповых приспособленных объектов до 25%, увеличится оснащенность объектов инфраструктуры здравоохранения до не менее 88%.