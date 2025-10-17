В стране сохраняется дефицит участковых инспекторов полиции — ключевых фигур в системе профилактики правонарушений. Об этом сообщили в МВД Казахстана.
По данным ведомства, сегодня участковые явно перегружены, так как штат не соответствует установленным нормативам. Для полноценного функционирования службы требуется дополнительно около 4,5 тысячи инспекторов.
Недостаток пунктов и техники
Не хватает и инфраструктуры — в Казахстане 326 участковых пунктов полиции отсутствуют. Концепцией предусмотрено открытие 124, однако сданы в эксплуатацию лишь 97 объектов. Завершить работу по созданию пунктов еще предстоит в Астане, Кызылординской, Туркестанской, Жетысу, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в Шымкенте .
Кроме того, у сотрудников полиции наблюдается острый дефицит материально-технических ресурсов. Участковым требуется:
- около 2 000 единиц автотранспорта;
- 2 500 компьютеров (в наличии — 4 000, но этого недостаточно);
- более 2 000 радиостанций.
Влияние на эффективность работы
По словам представителей МВД, такой уровень обеспеченности напрямую сказывается на оперативности реагирования и качестве профилактической работы на местах. Несмотря на имеющийся транспорт и оборудование, их нехватка создаёт нагрузку на действующий персонал и снижает эффективность выполнения служебных задач.
Министерство отмечает, что вопрос укрепления участковой службы остаётся в числе приоритетных направлений — от её состояния во многом зависит безопасность граждан и уровень доверия к полиции.
