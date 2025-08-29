Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан является страной, открытой миру. Он отметил, что каждая статья Конституции РК воплощает общие для всех граждан ценности, устремления и интересы единой нации, и призвал общество бережно относиться к достижениям страны.

«Основной закон обладает огромным созидательным потенциалом. Каждая статья Конституции отражает общие для всех граждан ценности, цели и интересы нашей единой нации. Конституционные, политические и экономические реформы, колоссальная сила и потенциал нашего народа, масштабные инвестиции в образование, науку и культуру – все это в совокупности проложило путь к позитивным переменам в стране. Мы должны ценить наши достижения. Это тоже одно проявлений Справедливого государства. Наши школьники и студенты показывают высокие результаты на престижных международных олимпиадах. Победы наших спортсменов на мировых спортивных аренах вдохновляют весь Казахстан. Наши соотечественники, уверенно идущие к достижению целей, добиваются успехов в образовании, науке, искусстве, бизнесе и других отраслях. Казахстан – страна, открытая миру. Всем известно, что у нас обеспечен свободный доступ в интернет. Ни одна социальная сеть в нашей стране не была заблокирована, а все граждане имеют доступ к мировым новостям. Казахстанцы могут без ограничений выезжать за рубеж, представители подрастающего поколения могут самостоятельно выбирать вузы для поступления. Эта государственная политика будет продолжена. Молодые люди из разных уголков мира верят в светлое будущее Казахстана и хотят приехать к нам. Перед нами стоят ясные цели, нас ждет светлое будущее. Мы прилагаем большие усилия, чтобы стать передовым государством, использующим цифровизацию и искусственный интеллект на благо народа».

ИПН: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе с 2026 года Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены, рассказали...

Какой будет погода в последний день лета Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31...