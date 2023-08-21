В Казахстане неработающим родителям из бюджета выплатили почти 21 млрд тенге

В правительстве РК озвучили, сколько выплатили из бюджета на пособия по уходу за ребенком, которое было увеличено до полутора лет, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, по состоянию на 1 августа 2023 года пособие для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тыс. человек на сумму 20,9 млрд тенге.

А социальную выплату по потере дохода для работающих родителей из Госфонда социального страхования получили 439,6 тыс. человек на сумму 144,8 млрд тенге.

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