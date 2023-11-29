В Казахстане несколько медицинских препаратов могут оказаться под запретом

Планируют внести изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Казахстане. Соответствующее постановление министра внутренних дел РК опубликовано на портале «Открытые НПА», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медцелях запрещено, хотят пополнить несколькими наименованиями: пара-флуоро фентанил (пара-фторфентанил), брорфин, метонитазен.

Фентанил — это синтетический сильнодействующий анальгетик. Чаще всего его применяют в анестезиологии, парамедицине и медицине катастроф. Препарат вызывает привыкание и даже физическую зависимость.

Брорфин известен как «фиолетовый героин». Это опиоидный анальгетик на основе пиперидина. При злоупотреблении также вызывает зависимость.

Метонитазен относится к сильнодействующим синтетических опиоидам и имеет схожее действие с героином и фентанилом.

Также под запрет могут попасть несколько психотропных веществ: 3-метоксифенциклидин и эутилон.

Фенциклидин — синтетический фармакологический препарат для внутривенного наркоза. Применялся в медицинских целях с 1950 года. Во многих странах признан наркотическим средством — синтетическим галлюциногеном.

Эутилон представляет собой синтетическое психостимулирующее вещество. В сентябре этого года Евразийская экономическая комиссия включила его в список контролируемых для ввоза и применения в странах ЕАЭС.

Помимо запрещенных, список препаратов хотят пополнить наименованиями веществ, используемых в медицинских целях и подлежащих контролю на территории Казахстана. Среди них: клоназолам, диклазепам, флубромазолам. Также в список прекурсоров, находящихся под контролем, хотят включить 4-метилпропиофенон.

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