В Казахстане объединят города и села в единые агломерации

Согласно проекту постановления правительства*, новые союзы городов и населенных пунктов будут разделены на два уровня.

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Агломерациями первого уровня определены Алматинская, Астанинская и Шымкентская, второго уровня – Актюбинская и Карагандинская. При этом центрами данных союзов станут Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и Караганда, сообщает lsm.kz

Согласно документу, в Алматинскую агломерацию попадут 104 населенных пункта, включая сам мегаполис. В том числе в него войдут Қонаев (центр Алматинской области), Gate city, села Заречное и Арна, города и села Енбекшиказахского, Илийского, Карасайского и Талгарского районов.

В Астанинскую агломерацию войдут 47 населенных пункта. В том числе город Косшы, село Тайтобе, населенные пункты Аршалынского, Целиноградского, Шортандинского районов.

В Шымкентской окажется 120 населенных пунктов, включая города и села Байдибекского, Казыгуртского, Ордабасинского, Сайрамского, Толебийского, Тюлькубасского районов.

В Актюбинской агломерации будет 23 населенных пункта, включая Алгинский, Каргалинский, Мартукский, Хромтауский районы.

В Карагандинскую войдет 31 населенный пункт. В том числе Темиртау, Сарань, Шахтинск, села Актау, Актас, Шахан, Долинка, Новодолинский. Также в агломерацию включат города и села Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского районов.

Документ находится на обсуждении в «Открытых НПА» до 4 апреля 2023 года.

Ранее в министерстве индустрии и инфраструктурного развития объяснили решение объединить мегаполисы с прилегающими территориями в новые союзы принято потому что на данный момент наблюдается дисбаланс вокруг крупных городов: в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

Основным фактором, способствующим возникновению дисбаланса, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий.

Кроме того, значительно выросли территории городов. Это вызывает ряд проблем, таких как увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.

«Крупные города Казахстана должны стремиться стать «глобальными», развиваясь как полноценные агломерации. Кроме того, создание и, как следствие, регулирование агломераций позволит решить накопившиеся проблемы в крупных городах и их пригородных зонах», – уточнили в МИИР.

*Проект постановления правительства «Об утверждении перечня и состава агломераций».

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