Заместитель Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Олжас Тулеуов провел совещание о ходе подготовки к проведению Национальной сельскохозяйственной переписи. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства РК.

Главной целью переписи является получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность разработки и реализации социально-экономической политики в данной отрасли.

По словам заместителя руководителя Бюро национальной статистики АСПиР Асель Шауеновой перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллионов личных подсобных хозяйств по всей территории страны.

Основные разделы переписи будут включать информацию о земельных ресурсах и их использовании, животноводстве, рыбоводстве, технических средствах, производственных помещениях, реализации сельскохозяйственной продукции, доступности инфраструктуры, трудовых ресурсах, условиях ведения хозяйства, использовании цифровых технологий и другое.

По плану работ уже 1 августа стартует онлайн опрос на сайте sanaq.gov.kz, который продлится до 31 августа 2025 года. С 20 сентября по 20 октября будет проводиться этап переписи посредством личного интервью для лиц, не прошедших онлайн опрос.

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