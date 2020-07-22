В Казахстане объявили налоговую амнистию

Жителям страны предоставили возможность списать пени с основного долга по платежам в бюджет. Налоговая амнистия затронет 3 вида сборов и распространится только на те долги, которые образовались по итогам прошлого года, передает alau.kz

В Казахстане объявили о налоговой амнистии. Она распространяется только на физических лиц, то есть налогоплательщиков из числа обычных людей. Предприниматели и организации под акцию не попадают. Амнистия проводится по налогам на имущество, транспортные средства и земельный налог. Если до 1 января 2020 года у человека образовался долг по этим видам платежей, то сумма начисленной пени с них будет списана.

«Списанию подлежит сумма пени, числящаяся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля, а также суммы пени начисленной на сумму такой недоимки до даты ее уплаты, включая день уплаты. Срок проведения данной амнистии до 31 декабря 2020 года и принявшим участие гражданам налоговая амнистия позволит освободиться от начисленных санкций и повысить качество жизни и благосостояние»,- прокомментировала Зарина Бекмухамедова, руководитель управления департамента государственных доходов по Костанайской области.

Списание будет происходить автоматически. Для этого необходимо лишь уплатить долг по перечисленным налогам. После того, как оплата пройдет, данные поступят в систему и пеня должна исчезнуть. По такому принципу налоговые органы работали и в прошлом году. Тогда поступление денег в бюджет от должников нашего региона было высоким.

«В прошлом году физические лица оплатили 662 миллиона основного долга и им списана пеня на сумму 71 миллион тенге»,- рассказала Зарина Бекмухамедова.

Новая налоговая амнистия вошла в план восстановления экономического роста Казахстана до конца 2020 года. В рамках того же плана предусмотрены и другие нормы. Среди них освобождение от уплаты налогов и сборов. Это освобождение распространяется на несколько узких категорий налогоплательщиков, для каждого из которых есть свои сроки.

Например, с 1 июля до 31 декабря 2020 года не нужно платить сбор за первичную регистрацию транспорта для седельных тягачей, которые занимаются международной перевозкой грузов. А с 1 января 2021 года отменен сбор за регистрацию тех организаций, которые осуществляют микрофинансовую деятельность.

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