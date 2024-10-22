В Казахстане меняется график работы дежурных спецЦОНов. С 22 октября продлевается время работы.

Теперь дежурные специализированные центры обслуживания населения будут оказывать услуги с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00, по субботам — с 9:00 до 13:00. При этом обычные спецЦОНы будут работать по прежнему графику – с 9.00 до 18.00.

Отметим, что изменения направлены на улучшение доступности государственных услуг для граждан. К слову, в дежурных специализированных центрах обслуживания населения прием услуг по регистрации и учету транспортных средств будет осуществляться до 18.00, а выдача документов – до 20.00.

Дежурные ЦОНы также работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Все остальные центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00.

Напомним, дежурный спецЦОН города Костанай находится по адресу: Карбышева, 12/10.

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