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В Казахстане обновили критерии оценки знаний учащихся школ и колледжей

pixabay.com

С 21 августа 2023 года вводится в действие приказ министра просвещения РК от 2 августа 2023 года, которым внесены изменения и дополнения в критерии оценки знаний обучающихся в школах и колледжах, сообщает zakon.kz.

Так, критерии оценки знаний обучающихся среднего, технического и профессионального, послесреднего образования основаны на оценивании следующих уровней усвоения учебного материала:

1) знание;

2) понимание;

3) применение;

4) анализ;

5) синтез;

6) оценка.

При этом критерии оценивания учебных достижений обучающихся технического и профессионального, послесреднего образования определяются в базовых модулях, общегуманитарных, социально-экономических дисциплинах:

Развитие и совершенствование физических качеств:

  • знает физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, основы физической нагрузки и способы ее регулирования;
  • понимает основы и правила здорового образа жизни, причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма;
  • применяет изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в учебной игре, выполняет комплекс упражнений по общефизической подготовке, контрольные нормативы и тесты, предусмотренные программой;
  • анализирует собственные достижения и опыт в выполнении физических упражнений, последовательность и координацию движений;
  • интегрирует различные виды упражнений, тренировочные методы и принципы, чтобы достичь оптимальных результатов, создает инновационные подходы к тренировке, которые могут
  • улучшить эффективность, безопасность или результаты физической подготовки;
    оценивает влияние физической активности на организм, выявляет связи между физической подготовкой и физиологическими показателями, выявляет потенциальные риски.

Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий:

  • знает основные особенности информационно-коммуникационных и цифровых технологии в обучении;
  • понимает роль информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образовательном процессе;
  • применяет на практике компьютерные программы, использует услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов, осуществляет эксплуатацию и контроль за работой
  • компьютеров и периферийных устройств, применяет пакеты прикладных программ, графических редакторов, мультимедийных приложений для выполнения задач;
  • анализирует и использует в исследовательской работе информационно-коммуникационные технологии и новые технологии;
  • разрабатывают проекты используя услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов и сайтов;
    аргументирует выбор программы при проектной деятельности

Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства:

  • знает основные закономерности экономической жизни общества;
  • понимает сущность важнейших экономических явлений и процессов, тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» экономике;
  • применяет основные экономические термины и понятия для анализа и объяснения экономических явлений и процессов, методы анализа данных для изучения экономических взаимосвязей и влияния различных факторов;
  • анализирует и оценивает экономические процессы, интерпретирует экономические данные для выявления тенденций и закономерностей;
  • разрабатывает стратегии и рекомендации для решения сложных экономических проблем или ситуаций, интегрирует различные аспекты экономики для разработки комплексных и целостных решений;
  • оценивает различные варианты действий и прогнозирует их возможные последствия на основе экономических принципов и теорий, планирует собственную деятельность в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе:

  • знает основные понятия социальных наук, нормы трудового законодательства, нормы делового этикета;
  • понимает особенности развития социального, культурного и политических процессов, определяет место и роль Казахстана в современном мире;
  • применяет основные понятия для анализа и объяснения социальных и политических процессов;
    анализирует сущность культурных, социально-политических событий;
  • разрабатывает социальные проекты;
  • оценивает политические, культурные, социальные события и формулирует обоснованные суждения и выводы.

Применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности:

  • профессионально оперирует экономическими категориями на практике;
  • различает этапы экономического цикла и интерпретирует поведение субъектов экономики в них;
  • аргументирует применение количественных и качественных методов для решения сложных экономических задач;
  • формирует статистическую базу данных для анализа экономических процессов на предприятиях;
  • классифицирует риски и изменения в их деятельности и обосновывает методики для их оценки.

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях/общепрофессиональных, специальных дисциплинах в организациях технического и профессионального образования:

  • перечисляет основные концепции, термины, связанные с профессиональной областью, воспроизводит информацию, определяет основные факты, процедуры, необходимые для выполнения профессиональных задач;
  • объясняет основные идеи, принципы и концепции профессиональной области, формулирует определения и интерпретирует термины и понятия, данные и информацию, связанную с профессиональной практикой;
  • применяет знания и навыки для решения практических проблем, связанных с профессиональной областью, разрабатывает план действий и применяет соответствующие методы и алгоритмы для выполнения задач, применяет профессиональные навыки в реальных или симулированных ситуациях;
  • анализирует данные, проблемы или ситуации, связанные с профессиональной деятельностью и выявляет взаимосвязи или причинно-следственные связи, выявляет проблемы и предлагает альтернативные решения или стратегии;
  • предлагает новые методы, подходы или модели, применимые в профессиональной области, создает проекты на основе собственного опыта;
  • оценивает эффективность решений или стратегий в контексте профессиональной практики, формулирует обоснованные суждения и выводы.

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях в организациях послесреднего образования:

  • знает основные концепции и терминологию, связанную с профессиональной деятельностью;
  • понимает основные концепции и принципы, связанные с профессиональной областью, выявляет связи и взаимосвязи между различными аспектами своего исследования;
  • применяет концепции и теории к реальным ситуациям, применяет полученные знания и методы к анализу и решению конкретных исследовательских задач, использует соответствующие инструменты и техники для сбора и анализа данных;
  • анализирует различные аспекты профессиональных проблем или ситуаций, информации и данных в контексте профессиональной области, выявляет основные тенденции, паттерны и закономерности в данных;
  • создает новые идеи, концепции или решения, связанные с профессиональной областью, проектные работы, требующие разработки планов;
    разрабатывает рекомендации или предлагает улучшения на основе своего исследования.
  • критически оценивает информацию, применяет аргументацию и принимает обоснованные решения в профессиональной области, оценивает свою работу и применяет методы оценки и анализа для оценки качества исследования.
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