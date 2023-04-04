В Казахстане обновили правила переселения казахстанцев в регионы

Министерство труда и социальной защиты разработало новые Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, правила обновляются в связи с принятием Социального Кодекса.

Так, в правилах появились новые понятия:

Государственная корпорация «Правительство для граждан» – юридическое лицо, созданное по решению правительства РК для оказания государственных услуг в соответствии с законодательством республики, организации работы по приему заявлений и выдаче их результатов по принципу «одного окна», обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме;

единая информационная система в сфере социальной защиты – объект информатизации, предназначенный для автоматизации деятельности уполномоченного государственного органа, местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения, центров трудовой мобильности, карьерных центров, Центра развития трудовых ресурсов и межведомственного взаимодействия в целях предоставления государственных услуг населению в социально-трудовой сфере;

социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности сторон, между участником активных мер содействия занятости и центром трудовой мобильности (карьерный центр), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с физическими или юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной помощи;

центр трудовой мобильности – юридическое лицо, создаваемое местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы в целях разработки и реализации мер содействия занятости;

карьерный центр – филиал центра трудовой мобильности, осуществляющий выполнение его функций в районах, городах областного и республиканского значения, столице;

уполномоченный государственный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством РК, регулирование, контрольные функции за деятельностью государственного фонда социального страхования.

Предусматривается, что региональная комиссия по вопросам занятости населения ежегодно, до 15 января рассматривает и утверждает перечень населенных пунктов для расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения из числа сельских населенных пунктов, малых и моногородов с средним и высоким потенциалом экономического развития, городов областного и районного значения а также центра экономического роста и направляет ее в местный орган по вопросам занятости и социальной защиты населения.

Местный орган по вопросам занятости населения обеспечивает размещение перечня населенных пунктов в Электронной бирже труда в разделе «Переселение» и направляет в карьерные центры, акимам сельских округов.

В свою очередь Центры трудовой мобильности (карьерные центры) содействуют в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства следующим категориям лиц и членам их семей:

лицам, ищущим работу;

безработным;

отдельным категориям занятых лиц;

кандасам

При этом преимущественным правом для добровольного переселения на новое место жительства для трудоустройства среди лиц, ищущих работу, и безработных пользуются:

воспитанники и выпускники организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от шестнадцати до двадцати трех лет;

выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.

Содействие в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства не распространяется на:

государственных служащих;

низкоквалифицированных рабочих;

лиц, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц, в составе семьи переселенца.

Указывается, что меры государственной поддержки в добровольном переселении на новое место жительства предоставляются однократно.

Государственная поддержка добровольно переселяющихся лиц включает:

предоставление лицам и членам их семей материальной помощи, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;

предоставление служебных жилищ или комнат в общежитиях, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение;

профессиональное обучение при наличии потребности работодателя;

содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе на новом месте жительства;

содействие в трудоустройстве у работодателей, участвующих в мерах добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, с предоставлением субсидий на трудоустройство.

Карьерный центр региона приема в течение пяти рабочих дней после прибытия заключает социальный контракт о предоставлении государственной поддержки по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.

В случае переезда с одного населенного пункта в другой населенный пункт за пределами района/города расселения внутри одного региона приема, кандас либо переселенец должны уведомить соответствующие карьерные центры и заключить социальный контракт по новому месту жительства.

В порядок межрегионального переселения с участием работодателей добавлено, что они подбирают персонал посредством:

1. Электронной биржи труда путем:

размещения заявки о вакансиях, с указанием количества необходимых работников в разрезе специальности (профессии) и условиях работы.

В информации указываются сведения по обеспечению жильем за счет работодателя, о дополнительных мерах поддержки и обеспечения социальной инфраструктурой:

выбора соискателей из регионов выбытия путем просмотра резюме.

2. выезда в региона выбытия и подбора кадров;

3. участия в ярмарках вакансий.

Также говорится, что работодатель при выезде в регионы выбытия и ярмарки вакансий заключает договор намерения о трудоустройстве с участниками, с указанием полных сведений.

Как поясняется, такая поправка вносится в целях усиления эффективности механизма переселения и стимулирования вовлечения работодателей в программу переселения. В частности, предлагается предоставление сертификата экономической мобильности также работодателям в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 млн тенге для обеспечения жильем переселенцев, в случае гарантированного трудоустройства.

В порядок и условия переезда добавлено, что работодатель после согласования условий переезда направляет сведения о соискателе с указанием количества работников в разрезе специальности (профессии) и условиях работы, а также иных мерах поддержки на рассмотрение региональной комиссии для вынесения рекомендаций о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев либо об отказе.

Региональная комиссия по вопросам занятости в течение пяти рабочих дней после получения сведения от работодателя выносит рекомендацию о включении в квоту либо об отказе в этом с мотивированным обоснованием причин.

Основанием для отказа работодателю во включении в квоту является наличие у работодателя задолженности по выплате заработной платы более шести месяцев, а также по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет более трех месяцев.

При положительном решений комиссии между карьерным центром прибытия, участником добровольного переселения и работодателем заключается трехсторонний социальный контракт, где предусматриваются условия по возмещению расходов работодателя, выплате субсидии работодателю, включение в региональную квоту, предоставления служебного жилища и другие меры поддержки.

Вместе с тем исключен ряд пунктов, касающийся согласования условий переезда, в вынесения решения региональной комиссией и основания для отказа включении в квоту.

Также исключен пункт о том, что между центром занятости населения, участником добровольного переселения и работодателем заключается трехсторонний социальный контракт, где предусматриваются условия по выплате субсидии работодателю, предоставления служебного жилища и другие меры поддержки.

Вместе с тем дополняется пункт о том, работодателю регионов приема, оказывающему содействие в межрегиональном переселении предоставляются:

1. субсидия на трудоустройство, единовременно в размере 400 МРП (1 380 000 тенге) за каждого работника, принятого при условии:

трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее двух лет;

обеспечения жильем;

Работодатели подают в карьерные центры региона приема заявление о выплате субсидии на трудоустройство с подтверждающими документами:

решений региональной комиссии о включении в региональную квоту приема кандасов и переселенцев;

акта работодателя о приеме на работу либо копии заключенного с работниками трудового договора, заверенную подписью и печатью (при наличии) работодателя.

2. субсидия затрат до 50% расходов на строительство нового жилья в сельской местности.

3. возмещение расходов работодателя путем предоставления сертификата экономической мобильности в размере 50% от стоимости представленного жилья семье трудоустроенного переселенца, но не более суммы установленной республиканской бюджетной комиссией при условии:

трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее пяти лет;

предоставление жилье не менее пяти лет, с правом приватизации.

По истечении пяти лет работодатель имеет право реализовать жилье или по истечении 10 лет передать на безвозмездной основе в собственность своим работникам в соответствии с договором гражданско-правового характера.

Работодатели, подают в карьерные центры региона приема заявление о возмещении расходов строительства или приобретения жилья для переселенцев с приложением:

при покупке жилья — договор купли-продажи жилья;

при строительстве жилья – документ подтверждающий наличие в собственности работодателя земельного участка под индивидуального жилищного строительства и/или личного подсобного хозяйства.

Также говорится, что при предоставлении работодателю субсидии на трудоустройство и возмещении расходов, связанных с покупкой или предоставлением жилья субсидий на переезд, расходы по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг кандасу и переселенцу не возмещается.

Эта норма вводится для усиления эффективности механизма переселения и стимулирования вовлечения работодателей в программу переселения предлагается предоставление сертификата экономической мобильности также работодателям в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 млн тенге для обеспечения жильем переселенцев, в случае гарантированного трудоустройства.

Расширен пункт, касающийся работы карьерного центра. Так, говорится, что карьерный центр в течение пяти рабочих дней со дня принятия заявления выносит решение о выплате субсидий, возмещении расходов строительства или предоставления жилья для переселенцев путем предоставления сертификата экономической мобильности и обеспечивает выплату субсидий работодателю.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 апреля.

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