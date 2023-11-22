В Казахстане обновят школьные программы с 2024 года

Министерство просвещения РК подготовило изменения и дополнения в типовые учебные программы по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется принять новые типовые учебные программы:

по учебному предмету «Английский язык» для 4 класса уровня начального образования ;

по учебному предмету «Немецкий язык» для 4 класса уровня начального образования;

по учебному предмету «Французский язык» для 4 класса уровня начального образования.

Вместе тем разработают программы с учетом 12-летнего обучения:

по казахскому языку для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования (с казахским языком обучения) и также по другим направлениям обучения;

по учебному предмету «Русский язык» для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования (с русским языком обучения а также по другим направлениям обучения;

по учебному предмету «Английский язык» для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования;

по учебному предмету «Немецкий язык» для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования;

по учебному предмету «Французский язык» для 10-11 (12) классов общественно-гуманитарного направления уровня общего среднего образования;

программу по учебному предмету «История Казахстана» для 10-11 (12) классов (естественно-математическое направление, общественно-гуманитарное направление) уровня общего среднего образования;

по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 (12) классов (естественно-математическое направление, общественно-гуманитарное направление) уровня общего среднего образования и др.

Предусматривается, что по обновленным программам школьники начнут обучаться со следующего учебного года – с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 декабря.

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