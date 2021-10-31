В Казахстане одобрили размеры доплат вместо ковидных надбавок. Согласно принятому проекту постановления правительства, медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, планируют доплачивать от трёх до семи базовых окладов. Документ опубликован на сайте Открытых НПА.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил, почему медикам отменили ковидные надбавки. Он отметил, что медработники, которые будут работать в этих агрессивных условиях, будут получать доплаты.

«Они будут выше, чем наши коллеги получают в отрасли. У них будут определённые коэффициенты. Мы сейчас эти подходы отрабатываем с Минфином. Есть у нас наработанные подходы. В целом у медработников заработная плата повысится. В общем до 500 тысяч тенге в среднем дойдёт. Каждый год на 30% повышаем», – сказал Алексей Цой.

В августе-сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября отменили. Вместо них для определённых категорий медиков введут доплату за вредность.

Согласно проекту постановления, теперь медперсонал группы высокого риска будет получать доплаты в размере семи базовых должностных окладов (БДО), среднего – пяти БДО, низкого – трёх БДО. При этом начислять повышенные оклады будут за фактически отработанные часы или смены, при наличии вызовов к пациентам, при проведении эпидрасследований.

«Доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и риска заражения также распространяется на работников, непосредственно задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в зависимости от отнесения к группе риска за фактически отработанные часы», – говорится в документе.

Ранее ковидные надбавки в зависимости от группы риска составляли 20, 10 и 5 минимальных зарплат (1 МЗП – 42,5 тысячи тенге).

Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 12 ноября. Как следует из пояснительной записки к документу, до конца текущего года на доплаты медикам потребуется 15,5 млрд тенге, в 2022-2024 годах – по 62,5 млрд тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.