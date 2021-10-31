tengrinews.kz
В Казахстане одобрили размеры доплат вместо ковидных надбавок. Согласно принятому проекту постановления правительства, медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, планируют доплачивать от трёх до семи базовых окладов. Документ опубликован на сайте Открытых НПА.
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Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой объяснил, почему медикам отменили ковидные надбавки. Он отметил, что медработники, которые будут работать в этих агрессивных условиях, будут получать доплаты.
«Они будут выше, чем наши коллеги получают в отрасли. У них будут определённые коэффициенты. Мы сейчас эти подходы отрабатываем с Минфином. Есть у нас наработанные подходы. В целом у медработников заработная плата повысится. В общем до 500 тысяч тенге в среднем дойдёт. Каждый год на 30% повышаем», – сказал Алексей Цой.
В августе-сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября отменили. Вместо них для определённых категорий медиков введут доплату за вредность.
Согласно проекту постановления, теперь медперсонал группы высокого риска будет получать доплаты в размере семи базовых должностных окладов (БДО), среднего – пяти БДО, низкого – трёх БДО. При этом начислять повышенные оклады будут за фактически отработанные часы или смены, при наличии вызовов к пациентам, при проведении эпидрасследований.
«Доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией и риска заражения также распространяется на работников, непосредственно задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в зависимости от отнесения к группе риска за фактически отработанные часы», – говорится в документе.
Ранее ковидные надбавки в зависимости от группы риска составляли 20, 10 и 5 минимальных зарплат (1 МЗП – 42,5 тысячи тенге).
Проект постановления будет находиться на публичном обсуждении до 12 ноября. Как следует из пояснительной записки к документу, до конца текущего года на доплаты медикам потребуется 15,5 млрд тенге, в 2022-2024 годах – по 62,5 млрд тенге.
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