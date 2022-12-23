В Казахстане ограничили выдачу потребительских кредитов

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 12 декабря 2022 приняло постановление, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам микрофинансовой и коллекторской деятельности, сообщает zakon.kz.

Так, предусматриваются следующие изменения и дополнения:

ужесточение требований по соблюдению коэффициента достаточности собственного капитала МФО посредством увеличения в 2,5 раза минимального размера собственного по беззалоговым потребительским микрокредитам до 45 дней до 50 МРП (172 500 тенге);

введение максимального лимита по доле микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней, равного 20% от объема всех микрокредитов, включая микрокредиты на балансе и внебалансе микрофинансовой организации. Превышение лимита приравнено к нарушению пруденциального норматива достаточности собственного капитала;

распространение требований по расчету коэффициента долговой нагрузки заемщика на все микрокредиты, в том числе менее одной минимальной заработанной платы, а также исключение возможности использования микрофинансовой организации собственной методики расчета долговой нагрузки заемщика;

снижение предельного размера вознаграждения по краткосрочным микрокредитам до 45 дней до 50 МРП с 25% до 20% (с начала 2022 года снижение с 30% до 20%) с введением предельного размера ежедневной ставки на уровне менее 1% в день. В случае пролонгации микрокредита на срок свыше 45 дней предельный размер ежедневной ставки снижается до менее 0,35% в день.

В качестве меры ужесточения регулирования коллекторской деятельности повышается минимальный размер уставного капитала для коллекторских агентств, осуществляющих выкуп кредитов/микрокредитов в два раза – с 50 млн тенге до 100 млн тенге.

Указывается, что коллекторские агентства, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие постановления и приобретающие права (требования) по договорам банковского займа или договорам о предоставлении микрокредита, обязаны привести минимальный размер уставного капитала в соответствие с данным требованием к 1 января 2024 года.

Ожидается, что принятые поправки позволят обеспечить проведение микрофинансовыми организациями качественной оценки кредитоспособности заемщиков, снизить размер переплаты по микрокредитам и уменьшить уровень потребительских микрокредитов на просрочке.

Кроме того, введение повышенных требований по капиталу приведет к уходу с рынка коллекторских услуг бездействующих субъектов.

В агентстве отметили, что в целом постановление направлено на защиту прав заемщиков и снижение рисков в сегменте беззалогового потребительского микрокредитования посредством ограничения роста объема выданных потребительских микрокредитов и долговой нагрузки заемщиков.

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