В Казахстане опасаются отключения интернета вслед за Россией

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил на вопрос о возможных проблемах с интернетом в Казахстане в случае, если Россию отключат от глобальной сети, передает zakon.kz.

«Во-первых, это слухи. Во-вторых, у Казахстана есть разные стыки и не через Россию. Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит, за это можете не переживать», — отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек

В кулуарах Мажилиса журналисты также поинтересовались у вице-министра, возможно ли ухудшение связи в стране.

«Я думаю, что нет, потому что те стыки, которые есть с Китаем, позволят нам получить тот же самый трафик, который мы получаем, допустим, из Европы. Мы рассматривали все риски и поняли, что для Казахстана на сегодня серьезных проблем с интернетом не ожидается», — объяснил Асхат Оразбек.

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