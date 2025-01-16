В Казахстане насчитывается почти 2 тыс. предприятий, где может возникнуть социальная напряженность. Об этом LS сообщили в комитете госинспекции труда.

По информации ведомства, на мониторинге Цифровой карты предприятий (ЦКП) находится более 93 тыс. организаций из всех секторов экономики, независимо от формы собственности.

На сегодня 1,87 тыс. субъектов имеют высокие прогнозные риски социальной напряженности в области трудовых отношений. Больше всего таких компаний функционирует в Туркестанской (229), Мангистауской (107) и Кызылординской (82) областях. В связи с этим специально закрепленные за регионами сотрудники госинспекции работают с каждой компанией по отдельности согласно имеющемуся алгоритму.

В комитете отметили, что за счет комплексных мер за последние два месяца были разрешены проблемные вопросы более чем в 700 организациях. Они были исключены из зоны высокого риска.

Также в 2024 году было проведено более 5 тыс. проверок и выявлено 7,5 тыс. нарушений. В том числе отклонения связаны с трудовыми отношениями – 5,7 тыс., безопасностью и охраной деятельности – 1,7 тыс., вопросами занятости – 70. Работодателям выдано 3 тыс. предписаний, наложено более 3 тыс. административных штрафов на 371 млн тенге.

На 18 декабря 2024 года в стране произошли 22 забастовки на 18 предприятиях. Из-за этого деятельность данных компаний приостанавливалась более чем на три часа. Трудовые конфликты в основном происходили в Мангистауской области и области Ұлытау.

Помимо этого, с начала года было выявлено 279 компаний, которые задолжали 18,4 тыс. человек зарплату на 4,4 млрд тенге. Впоследствии были погашены обязательства в размере 3,4 млрд тенге перед 17,3 тыс. сотрудников на 240 производствах.

На данный момент 38 организаций все еще обязаны выплатить 1,3 тыс. человек 962 млн тенге. Больше всего долгов в Костанайской области – одна компания должна 255 специалистам 231 млн тенге. В Восточно-Казахстанской области 11 субъектов не отдали 309 работникам 154 млн тенге, в том числе одно предприятие имеет обязательства в 136,8 млн тенге перед 286 сотрудниками.

58 предприятий-банкротов находятся на стадии реабилитации. От них 1,19 тыс. работников ждут 1,24 млрд тенге. Больше всего сумма долга в Алматинской области – 410,1 млн тенге, Алматы – 286,6 млн тенге, Восточно-Казахстанской области – 129,3 млн тенге.

Между тем, по информации ведомства, все проблемные ситуации рассматриваются на заседаниях трехсторонних комиссий по социальному партнерству на постоянной основе.

Кроме того, утверждена дорожная карта по предупреждению напряженности и разрешению трудовых конфликтов, а также план соответствующих мер на 2024-2026 годы. В рамках документов проводятся регулярный мониторинг и профилактика конфликтов.

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