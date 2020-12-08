В Казахстане определили критерии для работы бизнеса в «зеленой», «желтой» и «красной» зонах санэпидобстановки

Предложения «Атамекена» вошли в протокол Межведомственной комиссии при правительстве по недопущению распространения коронавируса.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в ходе парламентских слушаний в сенате рассказал, что бизнес не может планировать деятельность и рискует несвоевременно выплаченной заработной платой перед сотрудниками и обязательствами перед клиентами.

«Бизнес не может вообще планировать, так как во время пандемии работает от недели к неделе. Поэтому хотелось бы понимать, что «зеленая», «желтая» и «красная» зоны имеют четкие критерии по ограничениям. Это даст предпринимателям ориентиры и возможность планировать деятельность исходя из допустимого процент заполняемости объекта и режима работы. К сожалению, санврачи территориально по-разному работают, и это вызывает нарекания и создает нервозность у бизнеса. Мы еженедельно с ними встречаемся, говорим, но необходимо все систематизировать», — подчеркнул он.

За 8 месяцев пандемии госорганы и предприниматели накопили опыт, чтобы систематизировать работу по санитарным нормам. Действующие ограничительные нормы теперь разделены на категории для трёх зон: «зеленой», «желтой» и «красной», в которых в зависимости от санэпидситуации действуют ограничения, где уже заработали критерии. К примеру, в городах «зеленой» зоны с 4 декабря сняты ограничения на работу крытых рынков, торговых домов и ТРЦ в выходные и праздничные дни до 17.00. Доставка с фудкортов может осуществляться в выходные, межобластные перевозки совершаются при заполняемости автобуса на 75%. В «красной» зоне работа объектов ограничена в пятницу и выходные, а курсировать по области на общественном транспорте запрещено.

«Бизнес сможет понимать ситуацию и планировать деятельность. Главное, что появились четкие ориентиры для бизнеса и населения, чтобы ситуация не ухудшалась. Если дать возможность работать легально с соблюдением санитарных норм, то можно избежать нарушений и необоснованных проверок. Особенно, когда санэпидситуация это позволяет, например, в «зеленой» зоне», — сказала заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

«Атамекен» совместно с министерством здравоохранения РК разработал критерии для каждой зоны. Нацпалата, в частности, предложила не вводить карантин в областях «зеленой» зоны, не ограничивать работу «бесконтактного» бизнеса — химчисток, ателье, ремонтных мастерских, СТО и автомоек. Также салонов красоты расположенных в ТРЦ, работа которых ведется с ограничениями по времени.

«При соблюдении всех мер безопасности и загруженности мы предложили продлить работу «бесконтактного» бизнеса, салонов красоты в ТРЦ и ресторанов в безопасных зонах. После обсуждения с бизнесом и госорганами «Атамекен» предложил требования по ношению перчаток и установлению дорогостоящих дезинфицирующих тоннелей сделать рекомендательными по усмотрению самого объекта», — отметила зампред Нацпалаты Юлия Якупбаева.

Основная задача критериев – распределять потоки людей. Поэтому удлинение работы объектов логично. По мнению Юлии Якупбаевой неправильно, когда в двух пограничных «зеленых» зонах существенно отличаются саннормы по работе ТРЦ, ресторанов.

«Тогда население просто начинает выезжать в соседний регион. Не стоит забывать о сферах, чья деятельность приостановлена (караоке, тойхана, бильярдные, бары), им нужно понимать какие меры поддержки им ждать, что говорить коллективу и перспективы на открытие. Об этом мы неоднократно говорили с правительством и нас услышали. На последнем заседании МВК разработанные критерии ограничения деятельности объектов были одобрены», — рассказала она.

Обращаем внимание предпринимателей на то, что новогодние утренники и корпоративы остаются под запретом, подчеркнула Юлия Якупбаева.

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